Минобороны допустило к поставке ВСУ уникальный вездеход-амфибию "ТАХА"

Фото: Минобороны

Министерство обороны Украины допустило к использованию в подразделениях Вооруженных сил Украины вездеход-амфибию "ТАХА", разработанный украинскими инженерами.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как говорится в сообщении, машина способна работать на любой местности: болотах, плавнях, глубоком снегу, и даже во время выезда из воды на лед.

Кроме того, "ТАХА" преодолевает препятствия высотой более 1 метра, а давление на поверхность, которое создают его широкие шины, меньше давления человеческой ноги. Это позволяет двигаться по сыпучим и нестабильным грунтам.

Реклама:

"Транспортное средство может перевозить до 1 тонны груза или до 10 пассажиров. Скорость на суше достигает 40 км/ч, а на воде - до 6 км/ч. Вездеход имеет несколько топливных баков и способен работать на одной заправке более двух суток", - рассказали в министерстве.

По данным пресс-службы, этот транспорт уже используется на фронте для эвакуации, перевозки боеприпасов и продуктов питания в сложных условиях рельефа местности, где другие виды военной техники не могут справиться.

Напомним:

Реклама:

"Украинская бронетехника" на Международной выставке оборонной промышленности MSPO 2024 представила новый бронеавтомобиль „Варта 2".