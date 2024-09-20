Украина - пятая страна в мире по уровню развития цифровых государственных услуг

Украина поднялась на пятое место в мире по уровню развития цифровых государственных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры со ссылкой на исследование E-Government Development Index.

Сообщается, что за время работы Минцифры Украина поднялась со 102-го места на 5-е по рейтингу ОпІіпе services Index.

"Цифровое государство, которое началось с идеи Президента Владимира Зеленского, уже не впервые доказывает эффективность в мировых рейтингах. Цифровизацию украинцы считают одной из самых успешных реформ", - отмечают в сообщении.

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Также Украина заняла первое место по показателю E-Participation. Он измеряет, насколько граждане готовы участвовать в государственных процессах через онлайн-платформы.

В сообщении напоминают, что в приложении "Дія" уже 20,9 миллиона пользователей, для которых доступны 21 документ и более 30 сервисов. А на портале "Дія" почти 6 миллионов человек получают более 120 прозрачных услуг.

В исследовании также говорится, что по Индексу развития электронного управления Украина занимает 30-е место в мире.

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