Из-за обстрелов обесточивались потребители в пяти областях
Пятница, 20 сентября 2024, 11:52 -
За прошедшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
В то же время в Одесской области из-за технологических нарушений выключалось оборудование на одной из подстанций, обесточивались бытовые потребители. Питание восстановлено по резервной схеме.
За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 33 777 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий и технологических нарушений.
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В целом из-за боевых действий и технарушений на утро остаются частично или полностью обесточенными 496 населенных пунктов.
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