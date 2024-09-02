Увольнение Кудрицкого является тестом на независимость набсовета "Укрэнерго" – SOE Weekly

Вероятное увольнение председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого ставит систему корпоративного управления госкомпаний, в частности способности и независимости наблюдательных советов, перед серьезным испытанием.

Об этом говорится в дайджесте аналитиков-консультантов по корпоративному управлению SOE Weekly для ЭП.

По данным "ЭП" и других изданий, во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего 30 августа 2024 года по ликвидации последствий последней российской атаки было принято решение об увольнении Кудрицкого.

По информации источников Forbes Украина, президент Владимир Зеленский на заседании Ставки сказал, что Кудрицкий должен написать заявление об увольнении по собственному желанию в ближайшее время. В Ставке аргументировали это тем, что защитные сооружения вокруг подстанций "Укрэнерго" были незавершенными, что привело к отключению электроэнергии после массированного обстрела со стороны России 26 августа 2024 года

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Однако, по состоянию на вечер 30 августа, Кудрицкий такого желания не изъявил, сообщили собеседники издания. Таким образом, решение относительно того, увольнять ли Кудрицкого, должен принять наблюдательный совет компании.

"Если вышеприведенная информация соответствует действительности, то это ставит систему корпоративного управления госкомпаний, в частности способности и независимости наблюдательных советов, перед серьезным испытанием.

Функции государства, как владельца и субъекта управления "Укрэнерго" выполняет Министерство энергетики. Если министерство не удовлетворено результатами работы "Укрэнерго" и имеет соответствующие основания, оно имеет право уволить наблюдательный совет - но не руководителя. Руководителя же может уволить только наблюдательный совет. Кудрицкий был назначен председателем правления в 2020 году, и его пятилетний контракт действует до 2025 года", - говорится в дайджесте.

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"Если государство поручило компании строительство защитных сооружений, то министерство должно возложить на наблюдательный совет ответственность за обеспечение надлежащего выполнения этой задачи.

Если же министерство считает, что компания не справилась с этой задачей, то оно как акционер "Укрэнерго" должно инициировать замену наблюдательного совета, который не смог обеспечить его выполнение. Публичной информации относительно того, поднимался ли вопрос об отставке набсовета, нет", - добавляют аналитики.

По их словам, если государство считает, что непосредственное, ручное управление госпредприятием является более целесообразным в военное время, то оно должно формализовать это, инициировав соответствующие законодательные изменения, которые либо отменят наблюдательные советы в таких госкомпаниях, как "Укрэнерго", либо ограничат полномочия этих советов.

"Зато недавно парламент расширил полномочия наблюдательных советов госпредприятий, приняв в феврале новый закон о корпоративном управлении", - отметили эксперты.

Авторы дайджеста также отметили, что объекты другого энергетического госпредприятия, "Укргидроэнерго", также пострадали от российских атак, что привело к потере более 40% его генерирующих мощностей. Ала пока нет информации о том, что "Укргидроэнерго" или его руководителя обвиняли в недостаточной защите от атак.

Согласно информации на сайте "Укрэнерго", сейчас наблюдательный совет компании состоит из шести членов: три независимых члена (Педер Андреасен, Даниэль Доббени и Роман Пионковски) и три представителя государства (Юрий Бойко, Юрий Токарский и Александр Баранюк).

"Таким образом, независимые члены не составляют большинства в наблюдательном совете, что не соответствует требованиям закона и устава "Укрэнерго".

Если бы состав наблюдательного совета был полным, включая четвертого независимого члена, принять решение об увольнении председателя правления было бы сложнее", - добавили эксперты.

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