Нидерланды предоставляют Украине новый пакет помощи: на что пойдут 200 млн евро

Фото: Twitter премьер-министри Нидерландов Дика Схоофа

Нидерланды предоставляют Украине новый пакет помощи на сумму более 200 миллионов евро.

Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Нидерландов Дик Схооф во время своего первого визита в Украину

"Пакет направлен, главным образом, на защиту и ремонт энергетической инфраструктуры, а также включает дополнительное финансирование гуманитарной помощи", - написал Схооф.

Он также добавил, что люди в Украине имеют право жить в свободе и безопасности. И прекращение нападений России на Украину отвечает интересам безопасности как Нидерландов, так и Европы в целом.

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Напомним:

Премьер Нидерландов Дик Схооф прибыл с необъявленным визитом в Запорожье.