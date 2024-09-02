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Нидерланды предоставляют Украине новый пакет помощи: на что пойдут 200 млн евро

Понедельник, 2 сентября 2024, 18:01 - Виктор Волокита
 
Фото: Twitter премьер-министри Нидерландов Дика Схоофа

Нидерланды предоставляют Украине новый пакет помощи на сумму более 200 миллионов евро. 

Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Нидерландов Дик Схооф во время своего первого визита в Украину 

"Пакет направлен, главным образом, на защиту и ремонт энергетической инфраструктуры, а также включает дополнительное финансирование гуманитарной помощи", - написал Схооф.

Он также добавил, что люди в Украине имеют право жить в свободе и безопасности. И прекращение нападений России на Украину отвечает интересам безопасности как Нидерландов, так и Европы в целом. 

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Напомним:

Премьер Нидерландов Дик Схооф прибыл с необъявленным визитом в Запорожье. 

Нидерланды Украина
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