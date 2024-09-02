Нидерланды предоставляют Украине новый пакет помощи: на что пойдут 200 млн евро
Понедельник, 2 сентября 2024, 18:01 -
Нидерланды предоставляют Украине новый пакет помощи на сумму более 200 миллионов евро.
Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Нидерландов Дик Схооф во время своего первого визита в Украину
"Пакет направлен, главным образом, на защиту и ремонт энергетической инфраструктуры, а также включает дополнительное финансирование гуманитарной помощи", - написал Схооф.
Он также добавил, что люди в Украине имеют право жить в свободе и безопасности. И прекращение нападений России на Украину отвечает интересам безопасности как Нидерландов, так и Европы в целом.
Реклама:
Напомним:
Премьер Нидерландов Дик Схооф прибыл с необъявленным визитом в Запорожье.
Реклама: