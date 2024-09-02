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Финская энергокомпания меняет российское ядерное топливо на американское

Понедельник, 2 сентября 2024, 17:32 - Виктор Волокита

Финская энергетическая компания Fortum заявила о начале использования ядерного топлива американской компании Westinghouse Electric вместо российского на своей электростанции Loviisa.

Об этом пишет Reuters.

"Загрузка нового топлива является важной вехой, которая гарантирует надежную альтернативу. Безопасная и надежная работа нашей атомной электростанции Loviisa имеет решающее значение для безопасности энергоснабжения Финляндии", - говорится в заявлении Fortum.

В компании отметили, что первая партия от Westinghouse была загружена во время ежегодной остановки электростанции в августе.

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Электростанция Loviisa зависит от ядерного топлива, которое поставляет "ТВЭЛ", дочернее предприятие российской государственной энергетической компании "Росатом". 

Fortum начал искать замену российскому топливу в 2022 году после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Генеральный директор Fortum Маркус Раурамо заявил, что компания будет уважать свои действующие контракты с "ТВЭЛ", которые действуют до 2027 и 2030 годов.

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Два ядерных реактора Fortum в Loviisa обеспечивают около 10% общего производства электроэнергии в Финляндии. 

Напомним:

Финская энергетическая компания Fortum Oyj подала иск против России с требованием компенсации в несколько миллиардов евро за незаконный захват своих активов.

Финляндия энергетика
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