Финская энергокомпания меняет российское ядерное топливо на американское
Финская энергетическая компания Fortum заявила о начале использования ядерного топлива американской компании Westinghouse Electric вместо российского на своей электростанции Loviisa.
Об этом пишет Reuters.
"Загрузка нового топлива является важной вехой, которая гарантирует надежную альтернативу. Безопасная и надежная работа нашей атомной электростанции Loviisa имеет решающее значение для безопасности энергоснабжения Финляндии", - говорится в заявлении Fortum.
В компании отметили, что первая партия от Westinghouse была загружена во время ежегодной остановки электростанции в августе.
Электростанция Loviisa зависит от ядерного топлива, которое поставляет "ТВЭЛ", дочернее предприятие российской государственной энергетической компании "Росатом".
Fortum начал искать замену российскому топливу в 2022 году после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Генеральный директор Fortum Маркус Раурамо заявил, что компания будет уважать свои действующие контракты с "ТВЭЛ", которые действуют до 2027 и 2030 годов.
Два ядерных реактора Fortum в Loviisa обеспечивают около 10% общего производства электроэнергии в Финляндии.
Напомним:
Финская энергетическая компания Fortum Oyj подала иск против России с требованием компенсации в несколько миллиардов евро за незаконный захват своих активов.