Государству не хватает средств для массового производства дронов – Зеленский

Украина уже производит много дальнобойных дронов, но у государства не хватает средств для массового производства.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, пишет "Укринформ".

"Мы производим уже очень большое количество дальнобойных дронов, но для того чтобы опережать Россию, надо больше, быстрее", - сказал он.

Зеленский отметил, что Украине нужно вкладывать деньги в изготовление отечественных дронов, но у государства не хватает средств для массового производства.

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Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году украинские производители уже законтрактовали миллион дронов, и эта цифра будет расти.

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24 августа украинские военные впервые ударили по армии РФ новым оружием - ракетой-дроном "Паляница".

Экономическая правда.