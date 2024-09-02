К поставке в ВСУ допустили отечественный БТР "Хорунжий"
Украинский бронетранспортер "Хорунжий" был допущен к поставке ВСУ.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Министерство обороны кодифицировало и допустило к поставке Вооруженным Силам Украины отечественный бронетранспортер "Хорунжий", который является модернизированной версией советского БТР-60.
"Хорунжий" значительно мощнее БТР-60 благодаря дизельному двигателю на 330 лошадиных сил, который разгоняет машину до более 80 км/ч и обеспечивает запас хода более 500 км. По сравнению с предшественником, новый БТР имеет усовершенствованную компоновку кузова для лучшей эргономики и удобства десантирования через заднюю часть.
Корпус "Хорунжего" изготовлен из высококачественной финской стали, что повышает его баллистическую защиту без увеличения веса. Он защищен от пуль калибра 7.62 мм по всему периметру, а лобовая броня выдерживает выстрелы крупнокалиберного пулемета с расстояния 10 метров.
БТР оснащен современной электроникой, камерами видеообзора, системой кондиционирования и автономным генератором, что позволяет ему функционировать даже в случае выключенного двигателя.
Вооружение включает боевой модуль с пулеметом калибра 14.5 мм или пушкой 30х113 мм. "Хорунжий" может быть в шести вариантах:
- бронетранспортер;
- транспортировщик личного состава;
- санитарно-эвакуационная машина;
- ремонтно-эвакуационная машина;
- командно-штабная машина;
- самоходная минометная машина.
Экономическая правда.