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К поставке в ВСУ допустили отечественный БТР "Хорунжий"

Понедельник, 2 сентября 2024, 16:38 - Алексей Артемчук
 
Минобороны

Украинский бронетранспортер "Хорунжий" был допущен к поставке ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Министерство обороны кодифицировало и допустило к поставке Вооруженным Силам Украины отечественный бронетранспортер "Хорунжий", который является модернизированной версией советского БТР-60.

"Хорунжий" значительно мощнее БТР-60 благодаря дизельному двигателю на 330 лошадиных сил, который разгоняет машину до более 80 км/ч и обеспечивает запас хода более 500 км. По сравнению с предшественником, новый БТР имеет усовершенствованную компоновку кузова для лучшей эргономики и удобства десантирования через заднюю часть.

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Корпус "Хорунжего" изготовлен из высококачественной финской стали, что повышает его баллистическую защиту без увеличения веса. Он защищен от пуль калибра 7.62 мм по всему периметру, а лобовая броня выдерживает выстрелы крупнокалиберного пулемета с расстояния 10 метров. 

БТР оснащен современной электроникой, камерами видеообзора, системой кондиционирования и автономным генератором, что позволяет ему функционировать даже в случае выключенного двигателя.

Вооружение включает боевой модуль с пулеметом калибра 14.5 мм или пушкой 30х113 мм. "Хорунжий" может быть в шести вариантах:

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  • бронетранспортер;
  • транспортировщик личного состава;
  • санитарно-эвакуационная машина;
  • ремонтно-эвакуационная машина;
  • командно-штабная машина;
  • самоходная минометная машина.

Экономическая правда.

Минобороны ВСУ техника
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