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Украина впервые обменяется налоговыми отчетами о международных группах компаний

Понедельник, 2 сентября 2024, 16:00 - Виктор Волокита

Украина по итогам 2024 года впервые осуществит обмен налоговыми отчетами в рамках международной системы автоматического обмена налоговой информацией Country-by-Country Report.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов. 

"Приобщение Украины к международной системе автоматического обмена информацией будет способствовать созданию более прозрачной налоговой среды и повышению имиджа Украины как надежного и равноправного партнера в международных информационных налоговых отношениях", - отметила заместитель министра финансов Светлана Воробей.

Как говорится в сообщении министерства, отчетность в разрезе стран позволит налоговым органам Украины получать комплексную информацию о деятельности международных групп компаний в разрезе конкретных юрисдикций, а также осуществлять эффективный анализ объемов деятельности, структуры операций и специфики деятельности международных групп компаний для целей контроля за трансфертным ценообразованием.

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"Указанная отчетность является элементом трехуровневой системы документации по трансфертному ценообразованию для международных групп компаний, в составе которой есть документация по трансфертному ценообразованию (локальный файл) и глобальная документация по трансфертному ценообразованию (мастер-файл)", - говорится в сообщении. 

Напомним:

Финансовый комитет рекомендовал ко второму чтению и принятию в целом законопроект №6490-д о перезагрузке таможни.

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Экономическая правда

Минфин налоги
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