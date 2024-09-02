Более 9 миллиардов инвестировало государство в гранты для бизнеса по программе "еРобота"

9,3 млрд инвестировало государство в развитие малого и среднего бизнеса через гранты по проекту "еРобота".

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что 19 600 предпринимателей получили гранты на старт или развитие бизнеса по правительственному проекту "еРобота". За более чем два года действия проекта государство инвестировало через гранты в предпринимательство 9,3 млрд грн.

С начала запуска проекта "еРобота" в июле 2022 года:

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по программе "Собственное дело" - выдано 17 813 микрогрантов на 4,2 млрд грн;

на развитие перерабатывающих предприятий - выдано 743 гранта на 3,7 млрд грн;

на садоводство и развитие тепличного хозяйства - выдан 231 грант на 1 млрд грн;

ветеранам и членам их семей - выдано 806 грантов на 366 млн грн.

"Благодаря программе уже удалось обеспечить 55 тысяч человек новыми рабочими местами. Бизнес работает, развивается, платит налоги, укрепляет нашу экономику. Половину инвестированных государством средств получатели грантов уже вернули в бюджет через уплаченные налоги и сборы", - отметила Первый вице-премьер-министр Украины - Министерка экономики Украины Юлия Свириденко.

Напомним:

4 агропредприятий получили 26,4 млн гривен на развитие садоводства, ягодоводства и виноградарства и тепличного хозяйства в рамках правительственной грантовой программы поддержки малого и среднего бизнеса "еРобота".

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Кабинет Министров расширил программу "еРобота" для аграриев по направлению создания новых садов и теплиц: больше украинских виноделов смогут воспользоваться выплатами.