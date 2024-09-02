Азербайджан расширил экспорт газа на десятую европейскую страну

Хорватия стала десятой страной, которая получает газ от азербайджанской государственной компании SOCAR, которая является партнером "Газпрома".

Об этом сообщает пресс-служба SOCAR.

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR с 1 сентября начала поставлять газ в Хорватию.

"Поставки азербайджанского газа в Хорватию накануне зимнего сезона стало результатом успешного сотрудничества правительств Азербайджана и Хорватии. Поставки осуществляются с помощью компании PPD и MET Group", – говорится в сообщении.

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При этом компания не уточняет объемы азербайджанского газа, поставляемого в Хорватию.

В SOCAR отметили, что расширение энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией "служит укреплению энергетической безопасности континента", демонстрируя "приверженность SOCAR диверсификации источников энергии для внутренних рынков Европы".

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Напомним:

Газпром сообщил "о расширении разнопланового стратегического партнерства" с азербайджанским SOCAR.