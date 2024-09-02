"єРобота": 4 агропредприятия получили государственную поддержку на развитие садов и теплиц

4 агропредприятия получили 26,4 млн гривен на развитие садоводства, ягодоводства и виноградарства и тепличного хозяйства в рамках правительственной грантовой программы поддержки малого и среднего бизнеса "еРобота".

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

В частности, 2 хозяйства держали 12,4 млн гривен на развитие садоводства и 2 - получило 14,0 млн гривен на тепличное хозяйство.

Всего с начала года уже выплатили более 323,9 млн гривен грантовой помощи 79 сельхозпроизводителям. Из них на сады выплачено 220,4 млн грн 58 хозяйствам и 103,5 млн грн получили 21 хозяйство на создание и развитие теплиц.

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Напомним:

Правительственная грантовая программа действует с 1 июля 2022 года и предусматривает поддержку малого и среднего бизнеса. Среди ее преимуществ - возможность для каждого желающего создать или развивать собственный бизнес по направлениям "Свое дело", "Свой сад", "Своя теплица", "Новый уровень".

Гранты предоставляются в размере не более 70% стоимости проекта, но не более 10 млн гривен. Заявитель должен профинансировать собственными или кредитными средствами не менее 30% стоимости проекта.

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