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Укр / Рус

В Россию могут войти 4 немецких бренда

Понедельник, 2 сентября 2024, 14:00 - Алексей Артемчук

Дистрибьютор Gerry Weber может начать поставки в страну четырех брендов немецкой Ultimo Fashion Group.

Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Юрлицо Gerry Weber ООО "ЛиМ Холдинг" зарегистрировало российские домены, повторяющие названия четырех немецких fashion-брендов из портфеля ритейлера Ultimo Fashion Group, - Smith & Soul, Milano Italy, HeartKiss, Elisa.And.Me.

В России продолжают развиваться непубличные европейские игроки, не связанные политическими рисками. 

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Gerry Weber - бренд женской одежды в среднем ценовом сегменте. Его товары представлены в 141 магазине в России. 

В регионах "ЛиМ Холдинг" работает через партнеров, которым не всегда удается продвигать бренд. В конце прошлого года поставщик разорвал договор комиссии со структурами группы Smart Casual. Этой весной "ЛиМ Холдинг" пытался взыскать 1 млрд рублей через Арбитражный суд Москвы.

В сообщении добавляют, что хотя новые немецкие бренды появляются здесь не так часто, рынок в целом перенасыщен. 

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Экономическая правда.

Россия санкции Германия
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