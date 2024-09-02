Все разделы
Укр / Рус

Вступило в силу историческое соглашение между Украиной и Британией о цифровой торговле

Понедельник, 2 сентября 2024, 11:25 - Алексей Артемчук, Европейская правда

Соглашение о цифровой торговле между Украиной, Британией и Северной Ирландией вступило в силу 1 сентября.

Об этом сообщает Министерство экономики, передает "Европейская правда".

Как указано, Украина стала второй страной после Сингапура, с которой Великобритания подписала такое соглашение.

Первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко уверена, что реализация этого соглашения углубит участие Украины в глобальных цепях поставок, будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса.

Реклама:

Также это соглашение, как отметила Свириденко, сохранит свободный доступ украинских IT-компаний на цифровые рынки Великобритании и обеспечит поддержку экономики во время войны и в период послевоенного восстановления.

Отмечается, что благодаря внедрению этого документа будут уменьшены административные расходы, усилена кибербезопасность и защита данных.

Как известно, Соглашение о цифровой торговле подписали 20 марта 2023 года в онлайн формате Свириденко и президент Совета по вопросам торговли и министр по делам женщин и равенства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кеми Баденох.

Реклама:

Великобритания в апреле 2022 года отменила все пошлины и ограничения на украинский экспорт в соответствии с соглашением о свободной торговле.

Европейская правда

Британия Украина торговля
Реклама:
Материалы по теме
AstraZeneca угрожает перенести производство из Британии в США, из-за конфликта с правительством 23 августа 2024, 15:03
Британия отменит торговые пошлины для Украины 22 августа 2024, 15:38
Британия зафиксировала атаки хуситов на торговое судно у берегов Йемена 13 августа 2024, 12:53
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте