Автопроизводители ЕС просят отложить внедрение более жестких правил по выбросам

Автопроизводители ЕС давят на Брюссель с просьбой отложить введение более жестких правил по выбросам.

Об этом сообщает Financial Times.

Европейские автопроизводители заявили, что они сталкиваются с перспективой многомиллиардных штрафов или значительного сокращения производства, когда новые стандарты выбросов углерода в ЕС вступят в силу в 2025 году, что усиливает давление на Брюссель с целью смягчения правил.

Европейский орган автомобильной промышленности (Acea), в который входят руководители Renault, Nissan и Toyot, призвал к срочному пересмотру правил по выбросам, которые должны быть применены в 2025 году, и запрета на новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания в 2035 году.

Реклама:

Обе эти меры являются ключевыми элементами климатического закона ЕС "Зеленое соглашение", который имеет целью подтолкнуть блок к нулевым выбросам к 2050 году.

Автопроизводители заявили, что не хотят останавливать переход на экологически чистые транспортные средства, но значительное замедление продаж электромобилей имеет серьезные последствия для их производства.

Читайте также: Made in Germany больше не работает: почему Volkswagen вынужден закрывать заводы

Реклама:

Напомним:

В августе 2024 года в Евросоюзе спрос на автомобили был самым низким за три года, а продажи электромобилей упали на 44%.