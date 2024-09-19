ЕС думает расширить антироссийские санкции на филиалы европейских компаний за помощь РФ

ЕС рассматривает возможность расширения санкционного режима против России, включив в него зарубежные дочерние компании европейских фирм, чтобы ограничить поставки чувствительных товаров в российскую военную машину.

Об этом пишет газета Financial Times.

"Много продукции, поступающей в Россию через Китай, происходит от дочерних компаний западных фирм в Юго-Восточной Азии", - сказал представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан на мероприятии в Брюсселе в среду. "Мы сосредотачиваем усилия на том, чтобы остановить транзит этих товаров через Китай".

О'Салливан отметил, что расширение контроля за реэкспортом на дочерние компании европейских фирм обсуждалось на встрече между бизнесом и европейскими комиссарами Валдисом Домбровскисом и Маиред Макгиннесс на прошлой неделе.

Реклама:

"Одной из идей было распространить запрет на перепродажу в Россию, который мы хотели бы также применить к дочерним компаниям", - сказал О'Салливан.

Он добавил, что "некоторые компании сопротивлялись" этой идее, и что разговор был "трудным", поскольку это повлияло бы на производство в третьих странах, которые не присоединились к санкциям ЕС.

Обсуждение такого расширения вероятно вызовет споры среди стран ЕС, поскольку это создаст значительную нагрузку на бизнес.

Реклама:

О'Салливан сказал, что Европейская комиссия проводит оценку влияния такого шага. "Возможно, мы найдем пути для его внедрения в будущем пакете санкций", - добавил он.

Двое дипломатов ЕС отметили, что предыдущие предложения по расширению запретов на реэкспорт в Россию не пользовались популярностью. "Оценка может стать хорошей основой для нового подхода", - сказал один из дипломатов.