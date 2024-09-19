ЕС думает расширить антироссийские санкции на филиалы европейских компаний за помощь РФ
ЕС рассматривает возможность расширения санкционного режима против России, включив в него зарубежные дочерние компании европейских фирм, чтобы ограничить поставки чувствительных товаров в российскую военную машину.
Об этом пишет газета Financial Times.
"Много продукции, поступающей в Россию через Китай, происходит от дочерних компаний западных фирм в Юго-Восточной Азии", - сказал представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан на мероприятии в Брюсселе в среду. "Мы сосредотачиваем усилия на том, чтобы остановить транзит этих товаров через Китай".
О'Салливан отметил, что расширение контроля за реэкспортом на дочерние компании европейских фирм обсуждалось на встрече между бизнесом и европейскими комиссарами Валдисом Домбровскисом и Маиред Макгиннесс на прошлой неделе.
"Одной из идей было распространить запрет на перепродажу в Россию, который мы хотели бы также применить к дочерним компаниям", - сказал О'Салливан.
Он добавил, что "некоторые компании сопротивлялись" этой идее, и что разговор был "трудным", поскольку это повлияло бы на производство в третьих странах, которые не присоединились к санкциям ЕС.
Обсуждение такого расширения вероятно вызовет споры среди стран ЕС, поскольку это создаст значительную нагрузку на бизнес.
О'Салливан сказал, что Европейская комиссия проводит оценку влияния такого шага. "Возможно, мы найдем пути для его внедрения в будущем пакете санкций", - добавил он.
Двое дипломатов ЕС отметили, что предыдущие предложения по расширению запретов на реэкспорт в Россию не пользовались популярностью. "Оценка может стать хорошей основой для нового подхода", - сказал один из дипломатов.