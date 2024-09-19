ЕС поможет Украине обеспечить 4,5 ГВт энергомощностей этой зимой

Урсула фон дер Ляйєн, фото: Getty Images

ЕС, помогая Украине в сфере энергетики перед предстоящей зимой, будет действовать "в трех сферах: ремонт, подключение и стабилизация".

Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Цель состоит в том, чтобы удовлетворить насущные потребности населения, в то время как мы делаем энергосистему Украины более устойчивой в долгосрочной перспективе. В целом Украине необходимо 17 ГВт мощности на эту зиму", - сказала глава ЕК на совместной с исполнительным директором Международного энергетического агентства Фатихом Биролем пресс-конференции в Брюсселе в четверг, чьи слова цитирует „Интерфакс-Украина".

По данным главы Еврокомиссии, 80% тепловых электростанций и треть ее гидроэнергетических мощностей были разрушены.

Реклама:

"Поэтому именно здесь мы сосредоточим наши усилия по ремонту для восстановления 2,5 ГВт мощности этой зимой. Это примерно 15% потребностей Украины", - продолжила фон дер Ляйен.

Она также сообщила, что будет продолжена вся возможная поддержка со стороны государств-членов ЕС через механизм гражданской защиты. Сейчас в Украину отправлено более 10 тыс. электрогенераторов и трансформаторов, и поступает дополнительная помощь.

Глава ЕК напомнила, что после февраля 2022 года произошла синхронизация украинской электросети с европейской.

Реклама:

"Мы экспортируем 2 ГВт электроэнергии в Украину, что также покрывает примерно 12% потребностей страны зимой", - отметила фон дер Ляйен. По ее словам, это компенсирует эквивалент потери эквивалента выработки электроэнергии на Запорожской атомной электростанции.

В целом, заявила глава Еврокомиссии, за счет ремонта и подключения к европейской сети Евросоюз покрывает более 25% потребностей Украины на предстоящую зиму.

Что касается работы по стабилизации потока энергии в страну, ЕС стимулирует "децентрализованное производство энергии". "Это включает в себя развертывание большего количества возобновляемых источников энергии в стране", - пояснила глава ЕК.

"Эти три цели - ремонт, подключение и стабилизация - требуют значительной финансовой поддержки. В целом мы оцениваем, что наша помощь энергетической безопасности Украины с февраля 2022 года составила не менее 2 млрд евро. И это неполная оценка, поскольку она не учитывает всех пожертвований в натуральной форме. И сегодня я могу объявить, что мы выделим дополнительную сумму в размере около 160 млн евро на эту зиму. Это включает 60 млн евро в виде гуманитарной помощи - например, на укрытия и обогреватели - и около 100 млн евро на ремонтные работы и возобновляемые источники энергии", - сообщила председатель Европейской комиссии.

Напомним:

После начала полномасштабной войны украинская энергосистема в 2023 году располагала 18 ГВт доступной мощности, однако после серии массированных вражеских атак на энергетическую инфраструктуру мощность сократилась до около 10 ГВт.

Украинские энергетики смогут подготовить к работе к началу декабря 2024 года с учетом восстановленной генерации примерно 14-15 ГВт генерирующих мощностей, что оставит энергосистему с ожидаемым дефицитом около 4 ГВт, который невозможно покрыть полностью импортом.