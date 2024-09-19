Украина договорилась с ЕС о создании резерва дизеля

Чтобы помочь Украине лучше пройти нынешний отопительный сезон, ЕС создаст резерв дизельного топлива.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" рассказал источник в Кабмине.

"Сейчас, если следующие атаки россиян не приведут к критическим поражениям нашей энергетической инфраструктуры, мы не ожидаем плановых отключений зимой при температуре воздуха выше 10 градусов мороза", – рассказывает он.

Впрочем, собеседник "ЕвроПравды" уточняет, что в правительстве готовятся к менее благоприятному развитию событий, включая длительные аварийные отключения.

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Ключевым элементом поддержки Украины при таком сценарии должен стать резерв дизельного топлива, который уже начали закупать в ЕС.

"Эти запасы будут храниться в ЕС, а не в Украине, чтобы они не стали целью российских атак. Однако они позволят нам обеспечить работу генераторов, на которых в таком случае будут работать социальные учреждения", – пояснил он.

В украинском правительстве также заявили, что знают, что под видом транзита азербайджанского газа реализуется схема замещения: Азербайджан покупает российский газ для себя, чтобы высвободить объемы для импорта в ЕС.

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Ранее стало известно, что Европейская комиссия работает над увеличением максимального объема поставок электроэнергии в Украину перед приближением зимы.

Чтобы помочь Украине лучше пройти нынешний отопительный сезон, ЕС создаст резерв дизельного топлива.

Европейская правда