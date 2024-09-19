ЕС выделил Украине часть денег из российских активов на ремонт энергетики
Европейский союз выделил Украине 160 млн евро для поддержки энергетической безопасности Украины накануне зимы, из которых 100 млн евро из российских активов будет направлено на ремонтные работы и возобновляемые источники энергии.
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Интерфакс-Украина".
"Сегодня мы сделаем доступными 160 млн евро, из которых 60 млн евро гуманитарной помощи будет выделено для приютов и обогревателей и 100 млн евро замороженных российских активов будет направлено на ремонтные работы и возобновляемые источники энергии", - заявила она.
Президент Еврокомиссии констатировала, что половина всей энергетической инфраструктуры Украины была уничтожена Россией, что эквивалентно мощности трех стран Балтии вместе взятых.
"В целом Украине нужно 17 гигаватт мощности на эту зиму. Сегодня я хочу предложить действия в трех сферах. Это ремонт, это подключение и это стабилизация", - пояснила президент Еврокомиссии.
Говоря о ремонте, президент Еврокомиссии отметила, что 80 процентов тепловых электростанций Украины и треть гидроэнергетических мощностей были разрушены.
Остальные 60 миллионов евро пойдут на гуманитарные проекты.