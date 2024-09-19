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Украинцев предупреждают об ограничении движения транспорта на границе с Венгрией

Четверг, 19 сентября 2024, 13:47 - Виктор Волокита

В течение следующих двух недель в пункте пропуска "Чоп - Захонь", что на украинско-венгерской границе, будет частично ограничено движение легковых и грузовых транспортных средств в направлении выезда из Украины. 

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

"В связи с проведением ремонта дорожного покрытия в зоне таможенного контроля пункта транспорт будет двигаться только по двум полосам из пяти имеющихся. Соответственно это повлияет на их оформление и пропуск через границу", - говорится в сообщении. 

Отметим, что ремонтные работы проводятся в рамках проекта осовременивания таможенно-пограничной инфраструктуры при поддержке проекта Агентства США по международному развитию (USAID).

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Гостаможслужба отметила, что ремонтные работы проводятся в рамках проекта осовременивания таможенно-пограничной инфраструктуры при поддержке проекта Агентства США по международному развитию (USAID).

Таможенники призывают заинтересованных лиц и перевозчиков учесть информацию о работе пункта пропуска. 

Напомним:

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Австрийская железная дорога возобновляет движение поездов в столицу Австрии, где несколько дней они не курсировали из-за наводнения в Европе. 

Венгрия таможня
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Экономическая правда
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