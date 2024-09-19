Украинцев предупреждают об ограничении движения транспорта на границе с Венгрией
В течение следующих двух недель в пункте пропуска "Чоп - Захонь", что на украинско-венгерской границе, будет частично ограничено движение легковых и грузовых транспортных средств в направлении выезда из Украины.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
"В связи с проведением ремонта дорожного покрытия в зоне таможенного контроля пункта транспорт будет двигаться только по двум полосам из пяти имеющихся. Соответственно это повлияет на их оформление и пропуск через границу", - говорится в сообщении.
Отметим, что ремонтные работы проводятся в рамках проекта осовременивания таможенно-пограничной инфраструктуры при поддержке проекта Агентства США по международному развитию (USAID).
Гостаможслужба отметила, что ремонтные работы проводятся в рамках проекта осовременивания таможенно-пограничной инфраструктуры при поддержке проекта Агентства США по международному развитию (USAID).
Таможенники призывают заинтересованных лиц и перевозчиков учесть информацию о работе пункта пропуска.
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