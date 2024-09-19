В Россию привезли iPhone 16 до старта мировых продаж

Несмотря на то, что Apple вышла с российского рынка, российские ритейлеры будут продавать iPhone 16 до старта мировых продаж.

Об этом сообщает KOD.

В МТС планируют начать выдачу заказов первым покупателям уже в эти выходные, а М.Видео-Эльдорадо - на следующей неделе. МТС уже официально представили новинку, М.Видео-Эльдорадо планируют сделать это в своем офисе 19 сентября.

Отмечается, что спрос на iPhone 16 оказался выше, чем на предыдущие модели. В частности, количество заказов на базовую модель iPhone 16 с памятью 128 Гб увеличилось более чем в 2 раза, на 109%, по сравнению с iPhone 15.

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