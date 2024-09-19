Фонд декарбонизации принимает заявки на финансирование энергоэффективных проектов: собрал 380 млн

АО "Фонд декарбонизации Украины", средства которого направляются на финансирование энергоэффективных проектов, уже аккумулировал 379 млн грн поступлений от уплаты налога на СО2 и начал рассматривать заявки на реализацию таких проектов.

Об этом сообщила председатель правления Фонда Олеся Мищенко во время конференции "Энерготех".

"Уже сейчас у нас 379 млн грн на финансирование проектов. Мы уже начали работу с заявками. Потому что чем быстрее будет подан проект, тем больше вероятность, что мы сможем использовать эти средства максимально быстро, а заявитель успеет к этому этапу. Следующий этап финансирования будет осуществляться примерно в марте следующего года", - сказала Мищенко, слова которой цитирует „Интерфакс-Украина".

Она отметила, что по тенденции наполнения Фонда до конца года он может аккумулировать примерно 1 млрд грн, отметив, что неиспользованные средства в текущем году переносятся на следующие годы.

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"В начале 2024 года Министерство финансов прогнозировало поступления по налогу СО2 и наполнение Фонда в 800 млн грн, но тенденция и статистика показывает, что будет 1 млрд грн. В 2025 году прогноз составляет 1,75 млрд грн, в 2026-2027 годах - по 1,87 млрд грн", - уточнила Мищенко.

По ее словам, эти средства будут делиться 50/50 и будут направляться на возмещение доли кредитов на энергоэффективные мероприятия в государственных банках и предоставление льготных кредитов непосредственно Фондом.

Напомним:

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Акционерное общество "Фонд декарбонизации Украины" создано в 2012 году. 100% акций принадлежат государству.

АО "Фонд декарбонизации Украины" в июне 20204 года вышла на небанковский рынок.