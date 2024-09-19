Рада поддержала усовершенствования в аграрном госреестре: что изменится

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 11063-д "О Государственном аграрном реестре", что будет способствовать дальнейшей цифровизации украинского агросектора и является одним из требований международных партнеров.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"Также ГАР должен стать единым электронным окном для общения агропроизводителей и органами власти. Благодаря принятому закону, в ГАР будет расширен круг тех, кто сможет получить государственную помощь", - отметил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.

Согласно принятому в целом закону предусматривается расширение круга пользователей ГАР, отметили в министерстве.

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Государственную поддержку смогут получать не только производители сельскохозяйственной продукции, но и организации водопользователей и субъекты агропромышленного комплекса.

Напомним:

Онлайн платформа Государственный аграрный реестр была запущена 12 августа 2022 года при поддержке Европейского Союза. Платформа была создана для помощи украинским агропроизводителям. По состоянию на 18 сентября 2024 года в Государственном аграрном реестре зарегистрировано более 176 тысяч сельхозтоваропроизводителей. В течение указанного периода через Государственный аграрный реестр было реализовано более 50 программ поддержки.

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