В Харькове возобновляет работу типография "Фактор-Друк", которую россияне атаковали ракетами 23 мая.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сейчас предприятие печатает учебники к новому учебному году и набирает на работу сотрудников.

После ракетного удара в типографии уже разобрали завалы, частично отремонтировали помещения, запустили новое оборудование.

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Но работать как раньше, производством полного цикла от проекта до обложки, здесь еще не могут.

Поэтому напечатанные книги передают другим типографиям, чтобы на них сделали обложки и передали в магазины и школы, пишет издание.

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Напомним:

После обстрела типографии "Фактор-печать" в Харькове в четверг 23 мая было уничтожено более 50 тысяч книг, пострадали как минимум три издательства: "Vivat", „Клуб семейного досуга" ("КСД") и „Ранок".