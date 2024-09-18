В Харькове возобновляет работу типография "Фактор-Друк"
В Харькове возобновляет работу типография "Фактор-Друк", которую россияне атаковали ракетами 23 мая.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Сейчас предприятие печатает учебники к новому учебному году и набирает на работу сотрудников.
После ракетного удара в типографии уже разобрали завалы, частично отремонтировали помещения, запустили новое оборудование.
Но работать как раньше, производством полного цикла от проекта до обложки, здесь еще не могут.
Поэтому напечатанные книги передают другим типографиям, чтобы на них сделали обложки и передали в магазины и школы, пишет издание.
Читайте также: Харьков безальтернативный. Как обстрелы влияют на печать книг?
Напомним:
После обстрела типографии "Фактор-печать" в Харькове в четверг 23 мая было уничтожено более 50 тысяч книг, пострадали как минимум три издательства: "Vivat", „Клуб семейного досуга" ("КСД") и „Ранок".