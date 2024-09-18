Морским коридором перевезли 70 миллионов тонн грузов - Зеленский

Getty Images

За более чем год работы нашего экспортного морского коридора было транспортировано уже 70 млн тонн грузов.

Об этом сообщает президент Владимир Зеленский.

Из украинских портов за время работы морского коридора вышли более 2500 судов.

"Несмотря на войну и российский террор, Украина продолжает быть донором глобальной продовольственной безопасности для десятков стран мира. И мы наращиваем наши возможности. Порты Азии, Африки, Европы и Америки принимают наши, украинские грузы. Страны от Египта до Индонезии, от Туниса и Ливии до Индии, от Алжира до Китая получили наше, украинское зерно", - отметил Зеленский.

Реклама:

Он добавил, что благодаря гуманитарной инициативе "Зерно из Украины" в Эфиопии, Сомали, Йемене и Судане по меньшей мере сотни тысяч семей и миллионы людей получили необходимое продовольствие.

Президент поблагодарил всех, кто работает ради нашего экспортного потенциала.

Напомним:

Реклама:

Россия более 50 раз атаковала портовую инфраструктуру Украины за время полномасштабной войны, уничтожив и повредив более 280 объектов.

За 11 месяцев работы украинского морского коридора, через порты Большой Одессы удалось вывезти более 60 млн тонн товаров.