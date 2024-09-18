ЕС хочет забрать до 10% годового дохода Meta из-за её "доминирование" на рынке объявлений

Meta может получить штраф до 10% годового дохода от Европейского Союза за обвинения в попытках доминировать на рынке объявлений, что подрывает конкурентоспособность.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Европейские регуляторы утверждают, что материнская компания Facebook связывает свои бесплатные услуги Marketplace с социальной сетью, чтобы подорвать конкурентов, сообщают люди, знакомые с ситуацией.

По словам трех высокопоставленных чиновников, осведомленных в деле, решение блока может быть принято уже в следующем месяце, что станет одним из последних дел под руководством Маргрете Вестагер, которая завершает работу в должности комиссара по вопросам конкуренции.

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Meta также воздержалась от комментариев, но сослалась на предыдущее заявление, где сказано: "Обвинения Европейской комиссии не имеют основания. Мы продолжаем сотрудничать с регуляторными органами, чтобы продемонстрировать, что наши инновации являются полезными для потребителей и конкурентными".

Расследование антимонопольных действий было начато в 2019 году после обвинений со стороны конкурентов, что Facebook злоупотребляет доминирующим положением, предлагая бесплатные услуги, при этом получая прибыль с данных, в основном от бизнесов, которые он собирает на платформе.

В декабре 2022 года Еврокомиссия обнародовала предварительные выводы, что Meta нарушает конкуренцию на рынке онлайн-объявлений, а также использует данные, собранные у бизнесов бесплатно, чтобы продавать рекламу пользователям.

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Meta может подать апелляцию по делу. Если технологический гигант будет признан виновным, ему грозят штрафы до 10 процентов от мирового годового дохода, который в 2023 году составил почти 135 миллиардов долларов. Однако регуляторы обычно назначают значительно меньшие санкции.

Компания утверждает, что Facebook Marketplace работает в условиях жесткой конкуренции и не использует данные конкурентов для борьбы с ними, сообщают источники, знакомые с позицией компании.

Напомним:

Apple проиграла суд против решения регуляторов ЕС, по которому компания должна уплатить 14,4 миллиарда долларов задолженности по налогам Ирландии. Сама страна также оспаривала решение ЕС.