Три индустриальных парка получили почти 350 млн от государства: на что пойдут средства

Государственное финансирование получили еще три индустриальных парка в Житомирской, Закарпатской и Винницкой областях в рамках политики "Сделано в Украине".

Об этом сообщило Министерство экономики.

Речь идет о "Коростень", "БФ Терминал" и "Винницкий индустриальный парк". Общая сумма финансового стимулирования составляет 347,5 млн грн.

"Коростень" на Житомирщине получит 83,5 млн гривен из необходимых 167 млн гривен для строительства подъездной дороги.

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Для "БФ Терминал" в Закарпатской области будут построены железнодорожные пути и электрическая инфраструктура на 316,6 млн гривен. За счет госбюджета будет профинансировано примерно 148 млн гривен.

На территории парка "Винницкий индустриальный парк" будут обустроены проезды общей стоимостью почти 232 млн гривен. Участие государства в реализации этого проекта составит примерно 116 млн гривен.

Как говорится в сообщении, государственная программа стимулирования развития индустриальных парков предусматривает финансирование до 150 миллионов гривен для обеспечения строительства необходимой инфраструктуры.

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Средства предоставляются на безвозвратной основе, покрывая до 50% сметной стоимости работ, таких как обустройство территории или строительство инженерно-транспортной инфраструктуры. Также программа предусматривает компенсацию до 50% стоимости присоединения к электросетям. Для деоккупированных территорий государство покрывает 80% стоимости.

Партнерами Министерства экономики в реализации программы стали Укрэксимбанк, Ощадбанк и Укргазбанк.

"Государственная программа стимулирования развития индустриальных парков решает существенную проблему - отсутствие необходимой инженерно-транспортной инфраструктуры. Поддержка строительства дорог и других инфраструктурных элементов создает условия для привлечения инвесторов и развития бизнеса в различных регионах", - отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

Напомним:

В августе государственная программа стимулирования индустриальных парков заработала и первый парк тогда получил средства.