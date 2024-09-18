МАГАТЭ будет консультировать строительство энергоблоков ХАЭС

МАГАТЭ окажет консультативную и экспертную поддержку в достройке энергоблоков номер 3 и 4 Хмельницкой АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Отмечается, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси поддержал проект достройки блоков Хмельницкой станции, отметив его важность для энергетической безопасности Украины.

Минэнерго пишет, что Гросси подтвердил готовность Агентства предоставить консультационную и экспертную поддержку проекту достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Реклама:

Напомним:

Энергоблоки №3 и №4 на Хмельницкой АЭС должны быть достроены, однако из соображений безопасности это следует делать после завершения войны.