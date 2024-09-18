Суд отменил штраф в почти полтора миллиарда евро против Google

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Суд общей юрисдикции ЕС постановил отменить штраф в размере 1,49 млрд евро.

Об этом сообщает Financial Times.

Это дело от 2019 года, когда Европейская комиссия заявила, что компания Google злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке в отношении продукта под названием AdSense для поиска. Тогда Еврокомиссия оштрафовала техгиганта на 1,49 миллиарда евро, а Google в ответ обжаловала это решение.

Еврокомиссия утверждала, что Google злоупотреблял своим доминированием на рынке, наложив ряд ограничительных положений в контракты с веб-сайтами третьих сторон, что в итоге помешало конкурентам размещать свои объявления в поиске на этих веб-сайтах.

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Суд общей юрисдикции ЕС принял решение, которым поддерживает большинство выводов Еврокомиссии, однако отменяет решение, которым Еврокомиссия наложила штраф.

В суде добавили, что Еврокомиссия не приняла во внимание все соответствующие обстоятельства при оценке продолжительности положений контракта, которые она считала злоупотреблениями.

Сейчас Европейская комиссия, если решит, может обжаловать сегодняшнее судебное решение в высшей инстанции - Европейском суде.

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Напомним:

Google проиграл антимонопольный суд в ЕС на 2,4 млрд евро.