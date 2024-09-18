МВФ не стал возобновлять работу миссии в России после возмущений в ЕС - росСМИ

Международный валютный фонд отложил возобновление консультаций с правительством России после обращения европейских стран, которые заявили, что сотрудничество с агрессором даст козыри в руки кремлевской пропаганде.

Об этом пишет российское издание The Moscow Times со ссылкой на российское пропагандистское издание ТАСС.

Миссия МВФ не начнет работу, как предполагалось, 16 сентября, сообщил исполнительный директор фонда от России Алексей Можин: "Руководство фонда сообщило российской стороне и совету директоров о том, что работа миссии будет отложена на неопределенный срок. В качестве причины откладывания миссии упоминалась техническая неготовность миссии к проведению консультаций".

После онлайн-консультаций, которые должны были начаться на этой неделе, делегация фонда планировала посетить Москву для встреч с чиновниками 1 октября.

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По словам источников Bloomberg и Politico, в фонде предлагали провести очные консультации в третьей стране, но в итоге согласились на поездку в Россию.

Напомним:

Несколько стран Европейского Союза оспаривают решение главы Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой относительно плана МВФ взаимодействовать с Россией по экономическим вопросам впервые после полномасштабного вторжения в Украину.

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Голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний і міністр фінансів Сергій Марченко закликали Міжнародний валютний фонд (МВФ) відмовитися від ідеї відрядження місії в Росію з метою консультацій за статтею IV статуту фонду.

Последний раз миссия МВФ приезжала с ежегодным визитом перед пандемией ковида в ноябре 2019 г. Затем фонд прекратил сотрудничество после того, как Владимир Путин развязал войну в Украине. Решение о его возобновлении в МВФ объяснили нормализацией экономической ситуации в России и "институциональной обязанностью фонда", который должен проводить обзор ситуации в каждой стране "в интересах всех своих членов".