Киевсовет: Чтобы светофоры в Киеве работали при отключениях, нужны годы и несколько миллиардов

Подключение всех светофоров в Киеве к линиям критической инфраструктуры может занять несколько лет и будет стоить от двух до четырех миллиардов гривен.

Об этом сообщил Киевсовет в ответ на петицию граждан.

"В случае безусловного содействия всех ответственных органов государственной власти, изменение точки присоединения всех светофорных объектов, находящихся на балансовом содержании Коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения" продлится несколько лет и может стоить от 2 до 4 миллиардов гривен", - говорится в сообщении.

В Киевсовете отметили, что выборочное оставление в работе линий, которые питают светофоры на территории Киева и подлежат полному отключению, "не представляется возможным".

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"Следует учитывать, что изменение точки подключения светофорных объектов осложнено необходимостью осуществления ряда организационно-правовых и технических мероприятий", - заявили в ответе.

В сообщении говорится, что электроприемники по надежности электроснабжения делятся на три категории. Светофоры относятся к наиболее незащищенной (третьей) категории.

"Условия для возможности подключения светофорных объектов столицы к первой категории надежности электроснабжения токоприемников возможны только при условии внесения соответствующих изменений в ГСН, что не относится к компетенции Киевского городского совета и его исполнительного органа", - говорится в ответе.

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Киевские власти отметили, что с целью решения вопроса надлежащего функционирования светофоров, расположенных на территории столицы, установлено более 280 шкафов резервного питания, которые помогают работать в период отключения электропитания.