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Нацбанк обновил курс валют: доллар и евро подорожали

Среда, 18 сентября 2024, 12:14 - Алексей Артемчук

По состоянию на 18 сентября, официальный курс доллара к гривне от НБУ увеличился на 5 копеек, евро - на 12 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,41 грн, евро - 46,12 грн (на 17 сентября доллар - 41,36 грн, евро - 46,00 грн). 

На 12:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,72 - 41,80 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 46,43 - 46,59 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

  • Доллар США - 41,35 - 41,80 грн (курс на 17 сентября - 41,30 - 41,75 грн);
  • Евро - 45,90 - 46,55 грн (курс на 17 сентября - 45,80 - 45,45 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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  • Приватбанк - 41,10 - 41,70 грн;
  • Ощадбанк - 41,20 - 41,75 грн;
  • Укрсиббанк - 41,20 - 41,78 грн;
  • ПУМБ - 41,20 - 41,70 грн;
  • Райффайзен - 41,20 - 41,70 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,66 грн за доллар, monobank - 41,66 грн.

НБУ доллар евро курсы валют
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