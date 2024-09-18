Нацбанк обновил курс валют: доллар и евро подорожали
Среда, 18 сентября 2024, 12:14 -
По состоянию на 18 сентября, официальный курс доллара к гривне от НБУ увеличился на 5 копеек, евро - на 12 копеек.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 41,41 грн, евро - 46,12 грн (на 17 сентября доллар - 41,36 грн, евро - 46,00 грн).
На 12:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,72 - 41,80 грн.
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На это же время "черный" курс евро составлял 46,43 - 46,59 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 41,35 - 41,80 грн (курс на 17 сентября - 41,30 - 41,75 грн);
- Евро - 45,90 - 46,55 грн (курс на 17 сентября - 45,80 - 45,45 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
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- Приватбанк - 41,10 - 41,70 грн;
- Ощадбанк - 41,20 - 41,75 грн;
- Укрсиббанк - 41,20 - 41,78 грн;
- ПУМБ - 41,20 - 41,70 грн;
- Райффайзен - 41,20 - 41,70 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,66 грн за доллар, monobank - 41,66 грн.
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