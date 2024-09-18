Цены на нефть упали после серии роста
Цены на нефть упали в после двух сессий роста, поскольку слабые экономические данные давили на спрос.
Об этом сообщает Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent на ноябрь упали на 49 центов, или на 0,7%, до 73,21 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть в октябре подешевели на 50 центов, или на 0,7%, до 70,69 доллара за баррель.
Отмечается, что цены получили некоторую поддержку от риска роста насилия на нефтедобывающем Ближнем Востоке.
Хезболла пообещала отомстить Израилю после того, как во вторник по всему Ливану сдетонировали пейджеры, в результате чего погибло по меньшей мере восемь человек и около 3000 получили ранения, в том числе боевики и посол Ирана в Бейруте.
Трейдеры продолжают делать ставки на то, что ФРС начнет ожидаемую серию снижения процентных ставок, снизив их на пол процента, и эти ожидания могут оказать давление на руководителей центральных банков, чтобы добиться этого.
Напомним:
Нефть растет на опасениях относительно добычи в США, ожидается сокращение запасов нефти.