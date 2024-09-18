Цены на нефть упали после серии роста

Цены на нефть упали в после двух сессий роста, поскольку слабые экономические данные давили на спрос.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ноябрь упали на 49 центов, или на 0,7%, до 73,21 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть в октябре подешевели на 50 центов, или на 0,7%, до 70,69 доллара за баррель.

Отмечается, что цены получили некоторую поддержку от риска роста насилия на нефтедобывающем Ближнем Востоке.

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Хезболла пообещала отомстить Израилю после того, как во вторник по всему Ливану сдетонировали пейджеры, в результате чего погибло по меньшей мере восемь человек и около 3000 получили ранения, в том числе боевики и посол Ирана в Бейруте.

Трейдеры продолжают делать ставки на то, что ФРС начнет ожидаемую серию снижения процентных ставок, снизив их на пол процента, и эти ожидания могут оказать давление на руководителей центральных банков, чтобы добиться этого.

Напомним:

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Нефть растет на опасениях относительно добычи в США, ожидается сокращение запасов нефти.