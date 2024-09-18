Враг обстрелял энергетическую инфраструктуру в 8 областях Украины

За минувшие сутки, 17 сентября, под вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В Сумской области в результате обстрела территории подстанции обесточивалось оборудование, бытовые и промышленные потребители. Питание частично восстановлено. При повторном обстреле подстанции возникло возгорание. Оно было ликвидировано.

В Полтавской области во время воздушной тревоги выключалась воздушная линия. При осмотре обнаружены следы низового пожара, вызванного обстрелом.

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В Донецкой области в результате боевых действий обесточивались подстанции, бытовые потребители и шахта. На момент инцидента в шахте находилось 89 работников, они выведены на поверхность. Питание частично восстановлено.

В Киевской области во время тревоги обесточивались подстанции, из-за чего были обесточены бытовые потребители в двух областях. Питание восстановлено.

Напомним:

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Ночью 18 сентября российские оккупанты атаковали "Шахедами" энергетические объекты города Сумы, продолжается ликвидация последствий удара.