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"Нафтогаз" договорился о закупках газопоршневых установок

Вторник, 17 сентября 2024, 18:14 - Виктор Волокита

Группа Нафтогаз усиливает сотрудничество с ПРООН (Программа развития ООН) по энергетической безопасности, в частности в вопросе закупки газопоршневых установок. 

Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

"Есть договоренности по закупке газопоршневых установок, которые дополнительно усилят нашу способность бесперебойного снабжения электроэнергии и тепла украинцам в течение зимнего периода", - заявил Чернышов после встречи с представителями ПРООН во главе с Яко Силье 16 сентября 2024 года в Киеве.

Глава Нафтогаза поблагодарил ПРООН за поддержку и помощь в преодолении разрушительных последствий российской агрессии.

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Напомним:

"Нафтогаз" намерен пройти зиму 2024-2025 года с украинским газом, газ за рубежом за кредит ЕБРР покупается впрок.

В сентябре "Укрнафта" отменила 11 тендеров на закупку, монтаж и ввод в эксплуатацию газопоршневых электростанций из-за отсутствия предложений.

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Нафтогаз
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