Спецаукцион "Укрэнерго": 11 из 13 компаний-победителей внесли финансовое обеспечение

11 из 13 компаний-победителей, по результатам специального аукциона по приобретению резервов поддержки частоты (РПЧ), внесли финансовое обеспечение на счета эскроу.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Эти компании финансово прогарантировали строительство 99 МВт мощностей электроустановок, которые появятся в украинской энергосистеме уже через год. Следовательно - до 15 августа 2025 года они должны пройти сертификацию оборудования, а с октября - начать предоставлять этот вид резерва украинской энергосистеме.

В "Укрэнерго" отметили, что прозрачный и конкурентный аукцион дает энергосистеме не только прирост балансирующих мощностей в будущем.

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Также эти новые электроустановки существенно снизят стоимость вспомогательных услуг для украинской энергосистемы.

Средневзвешенная цена 1 мегаватта на специальном аукционе составила около 700 грн. Для сравнения: сейчас за 1 мегаватт услуг РПЧ "Укрэнерго" платит 1339,82 грн. То есть экономия за 5 лет, в случае неизменности цен, составит почти 2,7 млрд гривен.

Напомним:

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15 августа "Укрэнерго" провело олгосрочный специальный аукцион на закупку РПЧ на 5 лет для обеспечения стабильной работы энергосистемы.

Услуги по предоставлению резерва поддержания частоты - это услуги готовности электроустановок постоянно реагировать на изменение частоты в энергосистеме. Это быстрый резерв, который предоставляется автоматически - не позднее, чем через 30 секунд с момента возникновения отклонения частоты. Он необходим для стабильной синхронной работы европейской и украинской энергосистем.