ГП "Леса Украины" просит передать самосеяные леса под контроль государства, чтобы иметь возможность организовать их пожарное обустройство, надлежащий контроль и при необходимости оперативно их восстанавливать.

Об этом сообщил генеральный директор госпредприятия Юрий Болоховец.

Болоховец напомнил, что функция лесоводов - выявление и первичное тушение пожаров. Однако справиться с масштабным стихийным бедствием может только ГСЧС, которая располагает большим количеством мощной техники.

"Во многих случаях лесоводы умоляли местные власти передать залесенные участки госпредприятию, чтобы наши хозяйства могли организовать пожарное обустройство и надлежащий контроль. Но получили отказ, и теперь имеем досадные последствия безответственности. Самосеяные леса нужно срочно передать под контроль государства", - отметил руководитель „Лесов Украины".

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Госпредприятие сейчас рассматривает перспективу восстановления уничтоженных пожарами участков леса. Однако не может это сделать из-за процедуры, которая занимает очень много времени и средств.

"Скорость восстановления сгоревших лесов зависит исключительно от дерегуляции нормативной базы", - считает Болоховец.

В "Лесах Украины" намерены отработать координацию и связи между подразделениями из разных регионов, увеличить количество пожарных водоемов, наладить сотрудничество с местными властями по созданию добровольных пожарных отрядов.

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Как сообщало агентство "Интерфакс-Украина", в сентябре 2024 года рекордная засуха и отсутствие осадков в ряде регионов спровоцировали масштабные лесные пожары. Речь идет о лесном пожаре в Полтавской области, который охватил почти 1000 га. Возле Киева локализован крупный пожар в Выщедубечанском лесном хозяйстве на площади 145 га. Остановлены значительные пожары в Харьковской области в Октябрьском и Чугуево-Волчанском лесных хозяйствах. Огонь уже не распространяется, но внутри лесных массивов продолжается детонация боеприпасов.