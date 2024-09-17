Рада одобрила новую редакцию закона о публичных закупках

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении новую редакцию закона "О публичных закупках".

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его информации, "за" принятие закона в первом чтении проголосовало 289 народных депутатов.

"Это не изменения, а именно новый закон, который будет на замену действующего. У нас будет много предложений к закону: начиная от смет и заканчивая закрытием злоупотреблений исключениями из закона. Но это ко второму чтению", - написал Железняк в Telegram.

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Напомним:

Кабинет министров одобрил проект закона "О публичных закупках", который вынесут на рассмотрение Верховной Рады.

Законопроект направлен на обеспечение проведения эффективных публичных закупок прозрачным и конкурентным способом, в том числе для обеспечения потребностей восстановления Украины. А также направлен на выполнение международно-правовых обязательств Украины в сфере публичных закупок

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Проектом, среди прочего

определяются правила и условия проведения конкурса проектов с помощью электронной системы закупок (по результатам такого конкурса заказчик может заключить договор о закупке с применением переговорной процедуры закупки);

предусматривается введение использования вариантов, представляющих собой альтернативное тендерное предложение;

предусматривается возможность исправлять участнику в поданном им тендерном предложении в течение 24 часов несоответствия.

Железняк уточнил, что речь идет о новом законе "О публичных закупках".