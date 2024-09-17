В Минагро планируют получить несколько миллиардов от аренды госземли в 2025 году

Виталий Коваль

Благодаря внедрению программы "Земельный банк", Украина в следующем году сможет получить несколько млрд гривен от аренды государственных земель.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль во время презентации "Прозрачная аренда земли: Фонд госимущества представляет проект "Земельный банк", передает Укринформ.

"По нашим расчетам, уже в следующем году Украина будет получать несколько миллиардов гривен от аренды государственной земли. Это тот результат, который мы вместе обеспечим, ведь без инициативы бизнеса, маленьких и других предпринимателей его не будет. Очень важно, чтобы мы перешли от агространы к аграрно-индустриальной", - сказал Коваль.

По его словам, целью проекта стала возможность дать украинским аграриям в законном русле пользоваться государственной сельскохозяйственной землей. "Земельный банк" позволит прозрачно субарендовать государственную землю на 14 лет для выращивания однолетних насаждений и на 25 лет для культур, требующих большего срока.

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"Для аграриев это означает возможность прогнозировать свою деятельность в промежутке 14-25 лет. Наименьший участок, который будет доступен к аренде - 1 га, а самый большой - 3969 га", - добавил Коваль.

Министр анонсировал следующие волны "Земельных банков" ("Земельный банк 1" и "Земельный банк 2"), а также тотальную автоматизацию процессов. По его убеждению, необходимо убрать человеческий фактор от земельных отношений, чтобы они были прозрачны и понятны как программы действий.

Напомним:

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ООО "Государственный земельный банк" 30 августа объявило на Prozorro.Продажи о первых 16 аукционах по аренде государственных сельскохозяйственных земель.