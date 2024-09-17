Прокуратура подозревает топ-чиновника КГГА в вымогательстве "компромиссных" взяток от перевозчиков

Директора коммунальной службы перевозок Киевской городской госадминистрации подозревают в систематическом вымогательстве денег от столичных перевозчиков.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Согласно данным Уoucontrol, директор коммунальной службы перевозок КГГА - Александр Шимко.

Следствие установило, что чиновник обеспечил безосновательное проведение проверок одного из перевозчиков и по их результатам были составлены документы о несоответствии транспортных средств для пассажирских перевозок. Таким образом чиновники создавали условия для получения от предпринимателя неправомерной выгоды.

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В пресс-службе отметили, что ранее в рамках этого же уголовного производства уже было сообщено о подозрении заместителю начальника Департамента транспортной инфраструктуры КГГА и руководителю частного транспортного предприятия.

По данным прокуратуры, в течение 2024 года заместитель начальника Департамента транспортной инфраструктуры инициировал в одностороннем порядке расторжение с предприятием договора на перевозку на одном из городских автобусных маршрутов. В качестве основания для расторжения соглашения использовали результаты безосновательно инициированной проверки работы этого перевозчика.

После этого, временным перевозчиком на маршруте определили компанию, директор которой имел связи с чиновником КГГА.

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Как рассказали в пресс-службе, когда руководитель предприятия, с которым расторгли соглашение на перевозку, обратился в городскую администрацию за разъяснением причин такого решения, то в качестве "компромисса" предпринимателю предложили еженедельно платить по 40 тыс. гривен за право работать на маршруте.

"В ходе досудебного расследования задокументировано 7 фактов получения неправомерной выгоды на общую сумму 280 тыс грн", - говорится в сообщении.

Напомним:

Правоохранители задержали руководителя одного из дочерних предприятий госкомпании "Автомобильные дороги Украины" по факту получения 600 тыс. гривен за сдачу в аренду помещений.