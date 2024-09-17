Intel откладывает строительство заводов в Польше и Германии: причины

Американская компания Intel откладывает строительство заводов по производству микросхем в Польше и Германии минимум на два года.

Об этом сообщает пресс-служба Intel.

"Мы должны продолжать действовать в срочном порядке, чтобы создать более конкурентоспособную структуру расходов и достичь цели экономии в 10 млрд дол, о которой мы объявили в прошлом месяце", - отметил гендиректор Intel Пэт Гелсингер.

В Intel также заявили, что будут согласовывать запуск своих проектов в Малайзии с рыночными условиями и увеличением использования существующих мощностей, но заверили, что планы в США останутся неизменными.

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В частности, Intel получит до 3 млрд дол прямого финансирования от правительства США для увеличения производства полупроводников для американских военных. Согласно заявлению компании, это является частью усилий, направленных на "защиту внутренней цепочки поставок микросхем".

Сообщается, что кроме этого, Intel объявила о планах сокращения 15% персонала в рамках инициативы по экономии расходов.

В то же время компания сообщила о партнерстве с Amazon Web Services, включающем совместные инвестиции в разработку микросхем на заказ.

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Напомним:

Корпорация Intel обсуждает различные сценарии для сокращения убытков, включая разделение бизнеса по разработке и производству продукции, а также то, какие заводские проекты потенциально могут быть свернуты.