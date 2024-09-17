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Нацбанк обновил курс валют: доллар и евро подорожали

Вторник, 17 сентября 2024, 11:49 - Алексей Артемчук

По состоянию на 17 сентября, официальный курс доллара к гривне от НБУ увеличился на 5 копеек, евро - на 21 копейку.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,36 грн, евро - 46,00 грн (на 16 сентября доллар - 41,31 грн, евро - 45,79 грн). 

На 11:20 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,69 - 41,83 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 46,35 - 46,60 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

  • Доллар США - 41,30 - 41,75 грн (курс на 16 сентября - 41,20 - 41,60 грн);
  • Евро - 45,80 - 45,45 грн (курс на 16 сентября - 45,66 - 46,20 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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  • Приватбанк - 41,10 - 41,70 грн;
  • Ощадбанк - 41,10 - 41,65 грн;
  • Укрсиббанк - 41,20 - 41,75 грн;
  • ПУМБ - 41,30 - 41,80 грн;
  • Райффайзен - 41,10 - 41,58 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,66 грн за доллар, monobank - 41,65 грн.

Нацбанк курс курсы валют доллар евро
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