Сикорский признал задержки с финансированием "снарядной" инициативы для Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал задержки с польским финансированием чешской инициативы по поставкам Украине артиллерийских снарядов.

Источник: Сикорский сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой во время визита в Киев в пятницу, 13 сентября, сообщает "Европейская правда"

Детали: Сикорский подтвердил, что Польша высоко ценит чешскую "снарядную" инициативу и до сих пор готова вложить в нее ранее обещанные средства – по 50 миллионов евро в 2024 и 2025 году.

Он признал, что "платежи немного запаздывают", объяснив это уголовным делом, открытым против бывшего главы Государственного агентства стратегических резервов Михала Кучмеровского.

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Кучмеровского обвиняют в участии в организованной преступной группировке, а по данным СМИ, он также поспособствовал сомнительному тендеру на электрогенераторы для Украины, которые так и не попали к украинцам.

В августе польская прокуратура объявила экс-чиновника в розыск, он сейчас, по словам главы МИД Польши, скрывается в Лондоне и избегает экстрадиции.

"Но я думаю, что мы завершим это дело, и платежи будут выполнены", – подытожил он.

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Польские СМИ ранее написали, что Польша якобы единственной из всех стран, которые пообещали поддержать инициативу Чехии по приобретению артиллерийских снарядов для Украины по всему миру, до сих пор не предоставила на это никаких средств.

Если не произойдет ничего непредсказуемого, в сентябре Чехия сможет передать Украине около 100 тысяч снарядов, приобретенных в рамках инициативы, и еще на шаг приблизится к цели до конца года найти для Украины полмиллиона снарядов различного калибра, преимущественно 155 мм.

Экономическая правда