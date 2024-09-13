Российские атаки по Украине удвоили цены на электроэнергию в Восточной Европе – FT

Удары России по украинской инфраструктуре вызвали удвоение цен на электроэнергию этим летом в юго-восточной Европе, подчеркивая уязвимость энергетических рынков ЕС.

Об этом сообщает Financial Times.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал Брюссель срочно решить вопрос "длительного кризиса" мощностей, который вызвал такие экстремальные цены.

В письме к Европейской комиссии, которое увидела газета Financial Times, Мицотакис заявил, что цены на электроэнергию выросли в августе с 60 евро за мегаватт-час до 130 евро за МВт-час. Он призвал Урсулу фон дер Ляйен использовать свой второй пятилетний срок на посту президента комиссии, чтобы "взять на себя задачу продвижения большего количества межграничных мощностей", чтобы избежать таких скачков в будущем.

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Факторами роста цен в Греции, Венгрии и Румынии стали жаркая погода, сбои в производстве электроэнергии и низкий уровень осадков, что привело к истощению резервуаров, питающих гидроэлектростанции.

Но Мицотакис отметил, что одним из ключевых факторов были атаки России на украинскую энергосеть. Ранее Киев был нетто-экспортером электроэнергии, но в этом году начал импортировать значительное количество энергии от соседей из ЕС.

После интенсивных российских обстрелов в первой половине 2024 года Украина увеличила импорт электроэнергии почти в шесть раз по сравнению с 2023 годом, согласно данным ExPro Electricity. "Это еще одна цена, которую разрушительная война России накладывает на наши экономики", - написал греческий лидер.

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Мицотакис также призвал к лучшему надзору за рынком электроэнергии, который он назвал "непонятным черным ящиком - даже для экспертов".

"Мы чувствуем, что существует мини-энергетический кризис, о котором никто не говорит", - сказал представитель правительства Греции накануне отправки письма в Брюссель в пятницу.

Экономическая правда.