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Ночью 12 сентября российский "шахед" пролетел рядом с Хмельницкой АЭС

Четверг, 12 сентября 2024, 15:21 - Артур Крыжный

Во время ночной российской атаки 12 сентября был зафиксирован пролет российского ударного дрона в непосредственной близости от Хмельницкой атомной станции.

Источник: глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин в Telegram

Прямая речь: "...во время ночной атаки был зафиксирован пролет российского ударного БПЛА типа "шахед" в непосредственной близости к Хмельницкой атомной станции.

Позже этот "шахед" был сбит силами ПВО Украины.

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Россия сознательно прокладывает маршруты ракет и ударных дронов так, чтобы это проходило в том числе над атомными объектами Украины, это уже не впервые. Это часть российской террористической тактики".

Детали: Глава области поблагодарил силы ПВО за эффективную работу и ликвидацию угрозы для объектов критической инфраструктуры.

Украинская правда.

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