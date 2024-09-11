Активы Дунайского пароходства оценили в 154 млн евро, гендиректор опроверг слухи

Стоимость активов ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" составляет более 154 млн евро.

Об этом сообщил генеральный директор "УДП" Дмитрий Москаленко.

"Стоимость активов "УДП" - более 154 млн евро. Завершили процедуру независимой оценки активов предприятия. В перечень вошло все имущество, включая зарегистрированное на наши дочерние, оффшорные и иностранные компании", - рассказал Москаленко.

По его словам, здания, сооружения, инфраструктуру, флот оценили в более 6 млрд грн, из которых флот и другие транспортные средства "УДП" в количестве более 600 единиц оценены в 5,4 млрд грн.

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"Некоторые "старые работники флота" распространяют в соцсетях бред якобы у "УДП" нет активов. Все куда-то выведено, флот предприятию уже не принадлежит. Результаты оценки подтверждают - все наши активы на месте", - отметил гендиректор.

Напомним:

Украинское Дунайское пароходство для обеспечения загрузки государственного флота призывает Кабинет Министров ввести скидку на железнодорожные перевозки агропродукции в порт Измаил.

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Экономическая правда