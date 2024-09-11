ВСУ получат новый дрон "Черная вдова"

Минобороны

Минобороны Украины официально разрешило использование нового беспилотника под названием "Черная вдова" для нужд ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В Министерстве обороны кодифицировали и допустили к поставке в войска беспилотный авиационный комплекс под названием "Черная вдова".

Это тактические беспилотники, которые могут выполнять задачи как днем, так и ночью. "Черная вдова" может работать в режиме многоразового квадрокоптера, а также как ударный дрон FPV.

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Благодаря относительно невысокой стоимости, этот дрон можно использовать одноразово, оснащая его взрывным зарядом для выполнения ударных задач.

Напомним:

В Украине создали и допустили к использованию в ВСУ аналоги советским гранатам Ф-1 и РГД-5.

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Украинский бронетранспортер "Хорунжий" был допущен к поставке ВСУ.