ВСУ получат новый дрон "Черная вдова"
Минобороны Украины официально разрешило использование нового беспилотника под названием "Черная вдова" для нужд ВСУ.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
В Министерстве обороны кодифицировали и допустили к поставке в войска беспилотный авиационный комплекс под названием "Черная вдова".
Это тактические беспилотники, которые могут выполнять задачи как днем, так и ночью. "Черная вдова" может работать в режиме многоразового квадрокоптера, а также как ударный дрон FPV.
Благодаря относительно невысокой стоимости, этот дрон можно использовать одноразово, оснащая его взрывным зарядом для выполнения ударных задач.
Напомним:
В Украине создали и допустили к использованию в ВСУ аналоги советским гранатам Ф-1 и РГД-5.
Украинский бронетранспортер "Хорунжий" был допущен к поставке ВСУ.