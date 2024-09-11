Суд Евросоюза отклонил иски нескольких росолигархов о снятии санкций

Суд Европейского Союза отказал российским олигархам Геннадию Тимченко и его жене Елене, Михаилу Фридману, Петру Авену и Герману Хану в отмене европейских санкций против них.

Об этом такое решение сообщили в Суде ЕС 11 сентября, передает "Европейская правда".

Как известно, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, были наложены санкции на Тимченко, Фридмана, Авена и Хана. Они требуют от них декларировать свои средства и сотрудничать с компетентными национальными органами в ЕС.

После этого истцы пытались доказать в суде, что не имеют связи с российской войной в Украине. Росолигархи утверждали, что Совет ЕС не имеет права накладывать на фигурантов санкционного списка какие-либо дополнительные обязательства.

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Например, Тимченко в своем иске утверждал, что его тесные связи с главой Кремля Владимиром Путиным не означают, что он является союзником в войне в Украине.

Однако, юристы Совета ЕС настаивали, что Тимченко, которого в СМИ называют "главным казначеем Путина", делает вклад в российскую экономику благодаря своим связям в банке "Россия".

Как пояснили в суде, в связи с усложнением схем уклонения от санкций Совет ЕС 21 июля 2022 года принял регламент, обязывающий сообщать о средствах и сотрудничать с компетентными органами. Невыполнение этих обязательств воспринимается как обход санкций.

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"С практической точки зрения цель регламента состоит в том, чтобы предотвратить использование сложных юридических и финансовых механизмов, способных если не облегчить обход мер, то по крайней мере усложнить компетентным национальным органам выявление средств и экономических ресурсов, подпадающих под действие ограничительных мер", – сказано в пресс-релизе суда ЕС.

Не удалось также обжаловать европейские санкции и Национальному расчетному депозитарию (НРД) России, который является основным хранителем российских ценных бумаг и играет существенную роль в функционировании российского финансового рынка.

Как отметили в решении суда – НРД предоставляет "финансовые услуги, которые имеют значительную ценность как для российского правительства, так и для российского Центрального банка".

"Это предприятие предоставляет правительству России количественно и качественно значительную материальную или финансовую поддержку, предоставляя ему свои финансовые ресурсы с целью продолжения деятельности по дестабилизации Украины", – акцентировали в решении.

Европейская правда