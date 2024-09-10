Экспорт Китая значительно вырос, но импорт замедляется

Экспорт Китая вырос быстрее всего за последние полтора току, но замедление импорта ухудшает перспективы торговли.

Об этом сообщает Reuters.

В августе экспорт Китая вырос самыми быстрыми темпами за последние полтора года, что свидетельствует о том, что производители спешат разместить заказы до введения тарифов, которые ожидаются от все большего количества торговых партнеров, тогда как импорт разочаровал на фоне слабого внутреннего спроса.

Смешанные данные по торговле подчеркивают вызов, который стоит перед Пекином, когда политики пытаются стимулировать общий рост, не становясь слишком зависимыми от экспорта, особенно учитывая сужение кошельков потребителей.

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Экономика Китая не смогла выйти на новый уровень в течение последнего года на фоне продолжающегося спада в секторе недвижимости. Опросы показывают, что экспорт находится в упадке, а отпускные цены на заводах - на самом низком уровне за последние 14 месяцев, что указывает на то, что производители снижают цены, чтобы найти покупателей.

Кроме того, рост торговых барьеров становится еще одним существенным препятствием, угрожающим ценовой динамике китайского экспорта.

Профицит торгового баланса Китая с Соединенными Штатами увеличился до 33,81 млрд долл в августе с 30,84 млрд долл в июле. Вашингтон неоднократно подчеркивал этот профицит как свидетельство односторонней торговли в пользу китайской экономики.

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Поскольку Китай пытается переориентироваться и направить больше экспорта в Юго-Восточную и Южную Азию, он также сталкивается с противодействием там.

Индия планирует повысить тарифы на китайскую сталь, Индонезия планирует ввести высокие пошлины на импорт текстиля, а Малайзия начала антидемпинговое расследование в отношении импорта пластика из Китая и Индонезии.

Однако некоторые аналитики ожидают, что экспортные поставки переживут этот шторм, учитывая относительную дешевизну китайского юаня и относительную легкость, с которой экспортеры могут перенаправлять свои товары, чтобы избежать тарифов.

Напомним:

После введения Канадой пошлин на китайские электромобили и металл, Китай требует консультаций с Канадой в ВТО.

Пошлины на импорт электромобилей из Китая в Канаду установили на уровне 100%, на сталь и алюминий - 25%.

Решение о 38% тарифах принято после расследования ЕС. Этот шаг может сократить импорт электромобилей на четверть.