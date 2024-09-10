Центр экономической стратегии (ЦЭС) совместно с German Economic Team (GET) приглашают вас присоединиться к обзору экономики в августе со специальной темой: "Засуха и война: каким будет урожай в этом году, и как это повлияет на экономику".

В 2024 году аграрии ожидают собрать меньший урожай, чем год назад. По прогнозам, урожай кукурузы снизится на 21%, ячменя - на 15%, а пшеницы и подсолнечника - на 10%. Кроме неблагоприятной погоды, фермерам мешают отключения света, нехватка рабочей силы и вызовы безопасности.

Подробнее об этом мы будем говорить на событии с представителями правительства и агробизнеса.

Традиционно экономисты ЦЭС осмотрят основные изменения в экономике страны за последний месяц.

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Мероприятие состоится 12 сентября в 17:00 на платформе Zoom. Регистрация на событие доступна по ссылке.

Расписание события:

17:00 - 17:05 Вступительное слово, Гарри Полушкин, проектный менеджер GET в Украине;

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17:05 - 17:30 Обзор украинской экономики в августе, команда ЦЭС;

17:30 - 18:30 Обсуждение специальной темы. Приглашенные участники дискуссии:

Татьяна Адаменко , руководитель отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра;

, руководитель отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра; Тарас Высоцкий , первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины;

, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины; Наталья Шпигоцкая , старший аналитик инвестиционной компании Dragon Capital;

, старший аналитик инвестиционной компании Dragon Capital; Вячеслав Чук, коммерческий директор "Астарта-Киев" (участие уточняется).

Модератор: Глеб Вышлинский, исполнительный директор ЦЭС.

Событие будет проходить на украинском языке с параллельным переводом на английский.

Медиапартнер мероприятия 一 Экономическая правда